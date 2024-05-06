NBA／如何對付灰狼三塔？約柯奇趣回：複製另一個我

昨日第二輪系列賽首戰金塊於主場迎戰灰狼，約柯奇（Nikola Jokic）遭受灰狼三塔的挑戰，雖仍繳出32分8籃板9助攻的準大三元表現，但全場25投11中，三分球9投2中且發生高達7次失誤，可見灰狼防守對他的影響。當被問及如何應對灰狼長人陣時，約柯奇打趣地說，「複製一個和我一樣的人。」

「複製一個和我一模一樣的人，當他們換上另一個傢伙時，那麼我就可以煥然一新。」隨後他也補充說道，「我真的不知道該如何面對他們，這就是他們的優勢。他們可以擺出三塔陣容，也可以打小球，可以派上場的球員非常多，他們高大且強壯，身體素質及鞏固籃板的能力非常好，很有攻擊性，我對自己的投籃感到滿意，有些我沒進，有些我進了。這是一場艱難的比賽，他們是一支非常出色的防守球隊。」

Reporter: “What’s the adjustment that you can make to them rotating Rudy Gobert, [Karl-Anthony Towns], and [Naz Reid] on you?”



Nikola Jokic: “To have a duplicate clone of myself.” 😅pic.twitter.com/OWQIVcwDFh — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月5日

灰狼首戰採用8人輪替，3位長人戈貝爾（Rudy Gobert）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和里德（Naz Reid）合計攻下42分、21個籃板和3次阻攻。

約柯奇表示，「他們不僅有戈貝爾，還有幾個輪換的球員。他們身材高大，身體強壯，讓你只能困難的出手。不僅如此，他們知道自己在擋拆中該如何防守，他們在穆雷（Jamal Murray）身上安排了很多優秀的防守者，他們真的是一支非常出色的球隊。」

Nikola Jokic Tonight:



32 PTS (mid)

44 FG%

22 3P%

7 TOV

-12 pic.twitter.com/8ABL20AJBP — MNMuse (@statmusewolves) 2024年5月5日