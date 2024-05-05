NBA／打一場爽賺5500萬！公牛「球哥」執行明年合約

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，近幾年都在養傷的公牛後衛鮑爾（Lonzo Ball），不出意外，決定執行合約中下一季的球員選項，年薪將為2140萬美元。

鮑爾是在2021年簽下4年8000萬美元的合約，2024-25年賽季是最後一年。不過就在簽下合約後，鮑爾飽受傷勢困擾，2021-22年賽季僅打了35場比賽，之後兩個賽季全數報銷，歷經多達3次膝蓋手術，何時能夠回歸還是未知數。

若以薪資來計算鮑爾這3年來的貢獻，等於出賽一場就可以賺167.4萬美元（約5500萬台幣）。