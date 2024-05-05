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NBA／金塊下半場防守大崩盤 主帥：灰狼71%命中率無法接受

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊整個下半場可說是讓灰狼予取予求，成了首戰輸球的關鍵。 歐新社
金塊整個下半場可說是讓灰狼予取予求，成了首戰輸球的關鍵。 歐新社

金塊首輪5戰淘汰湖人，下半場的強勢表現和籃板制空權絕對優勢扮演相當重要的關鍵，但這兩個強項卻在第二輪與灰狼的首場比賽中蕩然無存。

首戰金塊的籃板球對照灰狼是34比42，進攻籃板3比7，和首輪團隊場均46分和11.2個，相差甚多，當然這跟灰狼高大陣容所帶來的籃板保護強度有關。而上半場取得4分領先的金塊，整個下半場讓灰狼的團隊命中率從36.4%大幅提升到71.1%，這點就讓總教練馬龍（Michael Malone）相當不滿。

「第三節我們毫無防守可言，你不能和對方一直互轟。我們需要打好48分鐘的籃球，不能在第二輪比賽只打半場好球。第一戰之後我們仍有許多地方需要修正，不過比起開局表現，我擔心的還是下半場的防守。」馬龍說。

根據統計，金塊此役上半場每百回合的防守效率為83.3，但下半場整個大崩盤，跌到150。

「在季後賽的下半場，我們竟讓灰狼投出高達71%命中率，這是無法接受的。」馬龍說。

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