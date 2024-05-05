NBA／灰狼20年磨一劍不只靠三劍客 唐斯：我們是15巨頭

儘管愛德華（Anthony Edwards）飆出生涯季後賽新高43分，掠奪全球目光，但灰狼想要在系列賽首戰客場力壓衛冕軍金塊，單靠一人獨鬥是沒用的，所憑藉的還是厚實的團隊戰力。

唐斯（Karl-Anthony Towns）以超過6成命中率貢獻20分，老將康利（Mike Conley）補上14分10助攻雙十演出；戈貝爾（Rudy Gobert）捍衛禁區搶下13個籃板並送出3記麻辣鍋，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）死命嚴防穆雷（Jamal Murray）。更別說第四節讓金塊防線付出慘重代價的最佳第六人里德（Naz Reid）。

Naz Reid dropped 14 PTS in the 4Q to help the TWolves take Game 1 🔥 pic.twitter.com/SsiPUTdwbW — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年5月5日

「我一直在說，我們是一個團隊，」唐斯表示，「很多人都稱讚我們擁有三劍客，但我們其實是15巨頭。每一個人都有實力在其他球隊找到屬於自己的位置，我們很幸運能夠集結大家，人人各司其職。我們會繼續打出團隊向前邁進。」

愛德華也說道，「我們整個團隊彼此信任。誰來最後出手投籃並不重要，我完全相信我的隊友。」

灰狼先前隊史季後賽戰績是21勝42敗，但今年季後賽他們在前5場比賽取得全勝。