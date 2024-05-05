NBA／22歲愛德華紀錄比肩傳奇 連兩戰破40分Kobe後首見
隊史第2次闖進季後賽第二輪的灰狼，面對衛冕軍首戰就在丹佛魔鬼主場大肆「撒野」，搶下客場勝利，這也是金塊從上季季後賽至今首度在系列賽第一戰吞敗，更是灰狼睽違20年的二輪勝利。
其中最大致命點莫過於還沒滿22歲的「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）。他在今天比賽上場42分鐘，29投17中狂攻43分7籃板3助攻，一舉刷新個人生涯季後賽得分紀錄。
這是愛德華生涯第16場季後賽，累積9場破30分，6場超過35分，而灰狼隊史其他人也不過累積4次。
加上首輪對太陽第3戰的36分和第4戰的40分，愛德華成為聯盟第4位在23歲之前季後賽前3戰至少35分的球員，前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）。
而他連兩場破40分更是布萊恩之後首位能在這個年齡創下如此成就的球員。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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