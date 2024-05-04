NBA／不只砸球迷！超扯理由驅趕記者 「瘋狗貝」遭ESPN封殺

昨天才拿球怒砸場邊球迷引發眾怒的公鹿後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley），比賽過後又為了超扯理由拒絕接受採訪，直接惹惱媒體，《ESPN》更下達封殺令，禁止他出席任何相關節目。

在第6戰公鹿被溜馬淘汰後，貝佛利面對女記者亞當斯（Malinda Adams）的採訪時，竟因為對方沒有關注訂閱他的「Podcast頻道」拒絕受訪，還驅趕她離開，讓溫德霍斯特（Brian Windhorst）和史比爾斯（Marc J. Spears）兩位知名記者都忍不住出面砲轟。

Patrick Beverly tells female reporter from ESPN that she cannot interview him since she doesn't subscribe to his podcast. pic.twitter.com/sRFHiZJaSK — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) 2024年5月3日

溫德霍斯特表示，亞當斯是很專業盡責的媒體人，要求貝佛利必須為他不禮貌的行為致歉；史比爾斯更提及縮水賽季泡泡園區貝佛利曾對球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）不敬的事蹟，直言批評貝佛利的行為不可取。

即便亞當斯後續透露貝佛利和公鹿團隊已經有向她表達歉意，並接受了他的道歉，但《ESPN》顯然不想姑息，決定全面封殺他上任何節目。

另外針對自己向溜馬球迷砸球的事情，貝佛利也表示自己一整晚的比賽都飽受騷擾。「這真的很不公平，有些球迷都在和我們球隊『喊話交流』，我們就算提出警告，也一直在尋求相關幫助。所以這真的很不公。」