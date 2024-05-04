NBA／關門戰不敗之神！厄文專殺下半場 護送獨行俠晉級

上季厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）合體後勝率低迷的情況，如今隨著獨行俠淘汰快艇闖進第二輪，已經有了截然不同的面貌呈現。對於獨行俠來說，當唐西奇受制傷勢表現有所起伏之際，厄文的強勢進攻火力成了一種新的救贖。

對快艇的第6戰，厄文上半場狀態並不理想，6投1中僅得2分，唐西奇雖得18分，但15投也僅5中，三分球7投盡墨，但獨行俠還是能跟快艇戰成平手。進入到下半場，厄文開始全面甦醒，13投10中包含5記三分球，一人狂砍28分，帶領獨行俠完全摧毀快艇防線，成功挺進第二輪。

2ND HALF KYRIE TAKEOVER 😤



Kyrie Irving scored 28 of his 30 points in the 2nd half to help advance the @dallasmavs to the West Semis!



DAL visits OKC for Game 1 on Tuesday at 9:30pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/RjZl7rTZBO — NBA (@NBA) 2024年5月4日

一項數據完全顯現厄文遇到關鍵賽的大心臟威力。加上今天比賽在內，厄文生涯遇到系列賽關門戰時，戰績是可怕的13勝0敗。意味著只要球隊能聽牌，能上場比賽的厄文絕對會把對手打包回家。

此外，根據統計，厄文下半場獨拿28分，追平了他生涯在季後賽半場得分紀錄；前一次是出現在2017年總冠軍對勇士第4戰的上半場，當時他14投11中得到28分。

OH MY GOODNESS KYRIE 🤯



Kyrie Irving sinks a RIDICULOUS 4-point play fadeaway to extend Dallas' lead on ESPN!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/K5L559adut — NBA (@NBA) 2024年5月4日

另一項數據更顯示，厄文6場比賽的下半場一共72投43中拿下120分，投籃命中率衝到6成，三分命中率破5成，真實命中率達到74.3%，是1996-97年以來首位能在系列賽下半場以73%真實命中率拿到至少110分的球員。