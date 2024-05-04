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NBA／獨行俠雙星聯手擊沉快艇 獨行俠復仇晉級第二輪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文(左)和唐西奇聯手飆進58分，徹底拆解快艇防線。 法新社
厄文(左)和唐西奇聯手飆進58分，徹底拆解快艇防線。 法新社

前一場在洛城以30分之差擊潰快艇的獨行俠，這股贏球氣勢也進一步延續到在達拉斯進行的第6場關門戰。

靠著第三節厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）聯手攻下20分，獨行俠單節殺出35比20的猛烈攻勢，一口氣摧毀快艇防線，打到第四節雙方差距甚至來到24分差，直接宣告比賽提前結束。獨行俠最終以114比101拿下重要勝利，4勝2敗晉級第二輪，將和年輕的雷霆對決。

獨行俠曾在2020年和2021年兩次首輪倒在快艇面前，加上今年例行賽交手3次也是1勝2敗的劣勢，如今靠著兩場比賽大勝，總算是上演復仇記。這也是獨行俠自2022年打到西區冠軍賽後，再次突破首輪。

身為球隊拉開比分關鍵的厄文，得到30分6籃板4助攻2抄截2阻攻，唐西奇雖然三分球10投1中，仍貢獻28分13助攻7籃板。葛佛（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）和萊夫利（Dereck Lively II）也是得分兩位數。

快艇受制於獨行俠的防守，本身進攻難以開展，三分球29投僅8中，整體命中率41.5%。

喬治（Paul George）得到18分10籃板5助攻，哈登（James Harden）獲得16分13助攻7籃板，生涯季後賽助攻數追平奈許（Steve Nash），並列史上第9，快艇兩球星一共34投11中。祖巴茲（Ivica Zubac）得到17分11籃板，鮑威爾（Norman Powell）16分。

NBA季後賽

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