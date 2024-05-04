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NBA／米契爾狂轟50分不夠 魔術退騎士逼出決勝第7戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士米契爾第6戰狂轟50分，包括第四節一人包辦全隊所有的18分，但獨木難撐大局，還是被魔術逼出第七戰。 美聯社
騎士米契爾第6戰狂轟50分，包括第四節一人包辦全隊所有的18分，但獨木難撐大局，還是被魔術逼出第七戰。 美聯社

避免夜長夢多，騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell）今天東區季後賽首輪第6戰狂轟50分，包括第四節一人包辦全隊所有的18分，但獨木能撐大局，決勝節沒有隊友火力支援，讓擺出長人陣的魔術隊以103：96守護主場勝利，將戰線延長到決勝第7場。

第4種子的騎士今天首節以25：29緊咬比數，半場打完也只落後4分，第三節在米契爾領軍下更打出13：0攻勢反超比數，三節打完取得78：73領先。

但騎士第四節進攻只看米契爾發揮，他單節18分就是全隊得分，反觀魔術在掌握進攻籃板下單節攻下30分，硬是以7分差收下主場勝利，逼出第7戰。

全場36投22中、轟下50分的米契爾成悲劇英雄，連同第三節尾聲的4分，他跨節連拿騎士全隊的22分，但一人拿超過一半分數沒能搶勝成功。

進攻籃板以15：7佔上風的魔術，今天先發5人有4人得分兩位數，班切羅（Paolo Banchero）27分、8籃板，華格納（Franz Wagner）26分、薩格斯（Jalen Suggs）22分。

此系列賽前6場比賽都由主場隊伍拿下勝利，決勝第7戰將回到騎士隊主場舉行。

NBA季後賽

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