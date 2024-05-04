NBA／不意外！湖人炒掉主帥漢姆 傳教練團隊全體下課

季後賽首輪止步的湖人隊，今天宣布炒掉總教練漢姆（Darvin Ham），球隊現在敞開大門尋找新教頭人選，希望「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）球員生涯最終章能發揮最大值，也讓湖人有機會重返榮耀。

率領湖人2個賽季的漢姆，原本和「紫金軍團」還有2年合約，但兩年例行賽戰績90勝74敗、包括季後挑戰賽在內的季後賽9勝12敗戰績，以及季中錦標賽冠軍等率隊陣容，不足以繼續留在洛城。

湖人球團是在球隊首輪5戰敗給衛冕軍金塊隊後，下達人士異動決定，球團總經理佩林卡（Rob Pelinka）在聲明中表示，非常感謝漢姆的付出，「身為湖人和球團代表，我認可過去兩年球隊的成就，包括去年闖進西區決賽的出色表現。我們都想感謝漢姆的奉獻精神和積極態度，這是個很艱難的決定，但是本季全方位回顧後的最好行動方案。」

佩林卡聲明中還強調，球團仍會為全世界的球迷，打造出有爭冠水準的隊伍。

不只炒掉漢姆，消息人士告訴美國《ESPN》，湖人解僱了整個教練團隊，包括助教漢迪（Phil Handy），他在佛蓋爾（Frank Vogel）時期就在湖人教練團，過去也曾和詹姆斯在騎士隊合作。