NBA／湖人未奪冠黯然下台 教頭漢姆：有好事但這兩年很痛苦

季後賽首輪出局的洛杉磯湖人隊，今天宣布開除總教練漢姆（Darvin Ham），強調要為球迷打出冠軍水準。

50歲的漢姆這2年帶領湖人，2度打進季後賽，留下90勝74敗成績。但球團目標顯然放在總冠軍，儘管漢姆的合約還有2年，還是決定提前解約。

湖人去年打進西區冠軍賽，但0勝4敗不敵丹佛金塊；今年季後賽對上衛冕軍金塊，4月29日輸球之後，在首輪以1勝4敗遭淘汰。

季後賽遭淘汰之後經過4天，湖人隊今天透過社群媒體發表聲明，宣布與漢姆分道揚鑣。

總經理佩林卡（Rob Pelinka）表示，感謝漢姆的貢獻，這是一個艱難的決定，但這是經全盤檢討之後做出的決策，湖人將信守對球迷承諾，努力帶來冠軍級的比賽。

漢姆執掌湖人教頭之前，曾在亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿及湖人擔任助理教練。

漢姆4月29日對媒體談到身為湖人教頭的壓力。他說：「過去這兩年非常痛苦，漫長而煎熬。雖然做了許多好事，但最終你還是想要拿到冠軍。」