聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／湖人未奪冠黯然下台 教頭漢姆：有好事但這兩年很痛苦
季後賽首輪出局的洛杉磯湖人隊，今天宣布開除總教練漢姆（Darvin Ham），強調要為球迷打出冠軍水準。
50歲的漢姆這2年帶領湖人，2度打進季後賽，留下90勝74敗成績。但球團目標顯然放在總冠軍，儘管漢姆的合約還有2年，還是決定提前解約。
湖人去年打進西區冠軍賽，但0勝4敗不敵丹佛金塊；今年季後賽對上衛冕軍金塊，4月29日輸球之後，在首輪以1勝4敗遭淘汰。
季後賽遭淘汰之後經過4天，湖人隊今天透過社群媒體發表聲明，宣布與漢姆分道揚鑣。
總經理佩林卡（Rob Pelinka）表示，感謝漢姆的貢獻，這是一個艱難的決定，但這是經全盤檢討之後做出的決策，湖人將信守對球迷承諾，努力帶來冠軍級的比賽。
漢姆執掌湖人教頭之前，曾在亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿及湖人擔任助理教練。
漢姆4月29日對媒體談到身為湖人教頭的壓力。他說：「過去這兩年非常痛苦，漫長而煎熬。雖然做了許多好事，但最終你還是想要拿到冠軍。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言