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NBA／安比德加入放暑假行列 美國男籃已集結7球星

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國男籃12人中只剩5人還在季後賽奮戰。圖取自X
美國男籃12人中只剩5人還在季後賽奮戰。圖取自X

隨著76人今天遭淘汰出局，美國男籃的奧運代表隊陣容又多了安比德（Joel Embiid）這位提前放暑假的成員準備報到。

在12人名單中，賽季已經結束的分別是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBronJames）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（AnthonyDavis）、安比德（Joel Embiid）、布克（Devin Booker）、阿德巴約（Bam Adebayo）這7位球星。

至於險入2比3險境的快艇，陣中的雷納德（Kawhi Leonard）因傷還是無法在第6戰出賽，球隊仍要努力將戰線逼進搶7。倘若獨行俠過關，美國隊又要迎接第8位球隊被淘汰的巨星。

美國隊另外4位成員愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（TyreseHaliburton）、泰托姆（JaysonTatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）都在備戰第二輪。

除了美國男籃代表隊外，媒體也點出了今年參與東西區明星賽的球員中，有誰已經提前放暑假。分別是柯瑞、詹姆斯、杜蘭特、戴維斯、布克、阿德巴約、楊恩（Trae Young）、巴恩斯（Scottie Barnes），加上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard），總共10人。

仍在奮戰的還有：金塊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、灰狼愛德華與唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）、塞爾蒂克泰托姆與布朗（Jaylen Brown）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、魔術班切羅（Paolo Banchero）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、尼克布朗森（Jalen Brunson）。

至於因傷退出明星賽的尼克前鋒藍道（Julius Randle），之後也宣布賽季提前報銷。

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