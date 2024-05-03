NBA／率獨行俠奪冠後再嚐二輪滋味 溜馬主帥迎季後賽里程碑

溜馬歷經6場比賽淘汰第3種子公鹿，除了是睽違10年再次突破季後賽首輪，對於回鍋執教的主帥卡萊爾（Rick Carlisle）同樣別具意義。

這是卡萊爾自2011年率領獨行俠奪冠後，再次贏得系列賽；期間獨行俠曾在2012年、2014年、2015年、2016年、2020年和2021年打進季後賽，但全都首輪出局，，只有兩次拚到搶7大戰。

賽後受訪時，卡萊爾表示：「我很尊重公鹿，他們是出色的競爭對手，要淘汰他們很艱難。這是我們10年來第一次有如此感受，兩年前我就講過，我們是一支擁有偉大夢想的球隊，你必須有這樣的抱負，才會不斷成長，持續鞭策自己。我最喜歡球隊的一點是，我們是真正的團隊，彼此依賴相互需要。」

卡萊爾也提到了席亞康（Pascal Siakam）加盟的效應。「這就是我們要交易他過來的原因。不只是要闖進季後賽，更是要贏得系列賽。」

加上這場比賽，卡萊爾季後賽勝場數累積67場，排名史上第16名，下一個超越目標將是老尼爾森Don Nelson）和戴利Chuck Daly），兩人季後賽分別累積75勝。

現役教練在季後賽最多勝場是波波維奇的170勝，其次為瑞佛斯（Doc Rivers）、史波史特拉（Erik Spoelstra）和柯爾（Steve Kerr）。