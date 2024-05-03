足球／國男甲季軍戰爆爭議 高中體總針對疑點說明

上月舉行的「112學年度中等學校足球聯賽11人制」國男甲組季軍賽，由花蓮縣美崙國中出戰高雄市右昌國中的比賽爆發爭議，高中體總在今天透過聲明稿進行疑點說明，並期盼且呼籲各參與中學聯賽賽事之球隊，秉持發揮運動家精神，並服從裁判之判決，共同提升足球整體環境並朝良好方向邁進。

高中體總聲明如下：

教育部體育署委託本會辦理各項中等學校運動聯賽，本會長期秉持公平、公正及公開之原則，做為辦理賽事之宗旨。

有關花縣美崙國中針對113年4月20日舉行「112學年度中等學校足球聯賽11人制」國男甲組季軍賽與高市右昌國中對戰爭議之疑點說明：

其一，花縣美崙國中吳教練於比賽進行至80 分鐘並加時4分鐘處，未經裁判允許進入球場針對裁判判決表示異議，並與裁判抗爭，裁判依國際規則判罰該教練紅牌出場，並參考113年3 月21日楠梓足球場舉行之臺灣國家隊世界盃資格賽第二輪判例，後續裁判長、技術委員及本會工作人員衝進場內，係為避免衝突擴大，故進入場內制止違規行為，並非指使裁判黃牌修正為紅牌之判決。

其二，本會各項賽事皆訂定申訴管道之程序，該校於賽後30分鐘內並未提出任何申訴，花縣美崙國中賽後以影片剪輯做為申訴，本會無法受理。

其三，113年4月20日賽後本場執法裁判針對花縣美崙國中於禁區內與高市右昌國中碰撞之判決進行報告說明，本會隨即召開技術委員會，會議決議針對裁判判決予以尊重；另新聞所述執法裁判郭老師為高市右昌國中畢業，經查證非屬實。

其四，歷年來，中等學校足球聯賽本會首創國內賽制，聘用6位裁判，在本場季軍賽事中所聘用國際裁判4位，國家A級2位，並提供裁判耳麥及電子旗等設備，以利裁判隨時進行相互溝通討論，以降低判決失誤。

最後，本會非常重視賽事正向發展，近年來本會持續推展足球運動，更以選手為主軸，以高規格模式辦理，本會期盼且呼籲各參與中學聯賽賽事之球隊，秉持發揮運動家精神，並服從裁判之判決，共同提升足球整體環境並朝良好方向邁進。