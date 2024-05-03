NBA／傳湖人本周末開除漢姆 新教練人選包含詹皇節目搭檔

湖人連兩年在季後賽被金塊隊淘汰，據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人即將和總教練漢姆（Darvin Ham）分道揚鑣，另外，有消息指出，新教練人選可能是瑞迪克（JJ Redick）或快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）。

布哈指出，湖人計畫開除漢姆，時間點可能在本周末，並開始尋找新任總教練，已聽見一些人選的名字。《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）則在節目中提到，「如果湖人開始尋找教練，瑞迪克肯定是真正的候選人，但我想共有6名人選，包含剛輸給獨行俠的泰隆魯，他與快艇的合約還剩1年。」

瑞迪克球員時期是一名神射手，生涯15季陸續效力魔術、公鹿、快艇、76人、鵜鶘及獨行俠。出賽940場，平均得到12.8分，三分球命中率41.5%。瑞迪克2021年退休後轉戰媒體業，沒任何執教經驗，據先前報導，他曾面試黃蜂隊總教練一職，去年也曾爭取暴龍隊總教練。

值得一提的是，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）近日與瑞迪克開啟Podcast節目「Mind the Game」，目前已播出6集；泰隆魯則是曾在騎士執教詹皇。詹皇休賽季可能跳出合約，成為自由球員，先前有消息指出，湖人為了留下他，願給3年1.64億美元合約，並且在選秀大會挑中他的大兒子布朗尼（Bronny James）。