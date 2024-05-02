NBA／稱湖人被淘汰是因負載管理 魔術強森挨轟「沒看球」

日前湖人隊在季後賽首輪遭到衛冕軍金塊隊淘汰，本季提前止步，湖人5冠名宿兼傳奇控衛魔術強森（Magic Johnson）近日發文痛批，指出湖人是因為「負載管理」才在例行賽輸太多，不過卻遭到球迷打臉是胡說八道，魔術強森今天也發文致歉自己說錯話。

魔術強森在貼文中寫道：「湖人唯一能怪的對象只有自己，如果他們沒有因為負載管理而輸掉太多場球賽，今年就不會淪落到打附加賽，也不會以第7種子的身分結束季後賽之旅。」

然而，湖人本季主力顯然沒有負載管理的現象，詹姆斯（LeBron James）、 戴維斯（Anthony Davis）一老一傷的球星本季雙雙寫下轉戰湖人後最高出賽數，一向被稱作「院長」的戴維斯出賽76場更是生涯新高，雙星健康狀態都處於近年最佳狀態。

除了兩名主力球星，主力後衛羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）出勤率也非常高，羅素出賽76場、里夫斯還是全勤出賽，魔術強森的話明顯不攻自破，球迷們在貼文下紛紛罵道：「你看比賽到底都看到哪裡去」、「謝謝你告訴大家你根本沒看球」、「你也要承擔一部份責任」、「你是漢姆（Darvin Ham）的朋友嗎？」

隨著抨擊越來越多，魔術強森也禁不起球迷們的「炎上」，今天在X上發文致歉，並寫道：「湖人國度，我必須向球隊致上歉意，本季困擾湖人的是傷病，而不是負載管理。」