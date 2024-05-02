NBA／抱病狂砍35分擊沉快艇搶聽牌 唐西奇：這是重要比賽

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）賽前傳出膝蓋受傷，又得到重感冒，不過為了搶下首輪系列賽G5勝利，他仍抱病上陣。結果他全場狂轟35分10助攻7籃板，帶隊以123：93大勝快艇，獨行俠系列賽取得3：2聽牌。

唐西奇受訪時自曝其實已生病一周，不過他仍繳出好表現，帶隊搶下關鍵一勝，他強調，「我認為這是非常重要的比賽，我們贏了，現在一定要贏剩下2場中的1場，我們回到達拉斯後，要以同樣方式打球。」

唐西奇坦言病情讓事情變得艱難，但腎上腺素幫助到他，「當比賽開始時，我就只想盡全力幫助球隊獲勝，只想著繼續前進。」

快艇團隊三分球35投9中，命中率25.7%，是獨行俠能贏球的主因。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）認為，「這是第4場比賽延續過來的，我們在進攻端保持節奏，做好把三分球排除在比賽外的任務。」