NBA／抱病狂砍35分擊沉快艇搶聽牌 唐西奇：這是重要比賽
獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）賽前傳出膝蓋受傷，又得到重感冒，不過為了搶下首輪系列賽G5勝利，他仍抱病上陣。結果他全場狂轟35分10助攻7籃板，帶隊以123：93大勝快艇，獨行俠系列賽取得3：2聽牌。
唐西奇受訪時自曝其實已生病一周，不過他仍繳出好表現，帶隊搶下關鍵一勝，他強調，「我認為這是非常重要的比賽，我們贏了，現在一定要贏剩下2場中的1場，我們回到達拉斯後，要以同樣方式打球。」
唐西奇坦言病情讓事情變得艱難，但腎上腺素幫助到他，「當比賽開始時，我就只想盡全力幫助球隊獲勝，只想著繼續前進。」
快艇團隊三分球35投9中，命中率25.7%，是獨行俠能贏球的主因。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）認為，「這是第4場比賽延續過來的，我們在進攻端保持節奏，做好把三分球排除在比賽外的任務。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言