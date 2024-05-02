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NBA／金塊波特家族第3人出事！20歲大學籃球員弟弟酒駕被逮

聯合新聞網／ 綜合報導
Je.波特。 截圖自X
Je.波特。 截圖自X

金塊前鋒Ｍ.波特（Michael Porter Jr.）正在打季後賽，但家族醜聞不斷，繼弟弟J.波特（Jontay Porter）涉賭被聯盟終身禁賽後，另一名弟弟C.波特（Coban Porter）因酒駕撞死人被判6年徒刑，如今20歲弟弟Je.波特（Jevon Porter）也因酒駕被逮。

Je.波特最近從佩柏戴恩大學轉學到羅耀拉瑪麗蒙特大學，他上賽季在NCAA出賽21場，平均得到16.2分5.9籃板。

據《ESPN》報導，波特因超速行駛被警方攔下，後續發現有酒駕，被傳訊後釋放。校方發聲明指出，「我們注意到媒體報導，正收集關於此事的訊息。」

波特家裡總共有8位兄弟姊妹，如今3個弟弟都闖禍，心情勢必再度受影響。不過波特今年季後賽表現出色，出賽5場，平均得到22.8分8.4籃板，整體投籃命中率55.3%，三分球命中率高達48.8%。

NBA季後賽 金塊

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