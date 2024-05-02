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NBA／熱火被淘汰 35歲勒夫喊「不想退休」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火隊遭淘汰勒夫難掩失望。 法新社
熱火隊遭淘汰勒夫難掩失望。 法新社

勒夫（Kevin Love）在NBA第16個賽季今天畫下句點，效力的熱火隊在東區季後賽首輪第5戰遭「綠衫軍」塞爾蒂克隊血洗，以84：118遭到淘汰，35歲的他透露心聲「不想退休」，希望延續球員生涯。

加入熱火第2年的勒夫回憶說，進入聯盟第10年或剛結束第10個賽季時，杜蘭特（Kevin Durant）剛結束NBA第11個賽季，兩人在拉斯維加斯為美國隊集訓，當時就閒聊說，就算彼此打20年，相信仍能維持顛峰，「現在我是第16年，離終點還很遠很遠，但當然你可以看到這比10年、12年更久。」

「所以這些只是些對話和發生的問題，所以我認為我想傳遞給大家的訊息是像『充分利用我們在一起的時間』，就算是去年也如此，我覺得我們有做到，這趟季後賽旅程將永遠留在我腦海中，相信對參與其中的球員和熱火球迷也如此。」

勒夫本季例行賽出賽55場，場均有8.8分和6.1籃板，是熱火第2陣容中的重要角色；他下個賽季有4百萬美元的球員選擇權，留在邁阿密不是新聞，就看熱火是否把勒夫規劃在下季戰力中。

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