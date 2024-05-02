NBA／不讓尼克球迷再侵門踏戶 76人高層包下2000張G6門票

避免紐約球迷再喧賓奪主，76人隊高層包下超過2000張首輪第6戰門票，目標明天在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）延長戰線到決戰第7戰。

76人當地主的第4戰，許多尼克球迷「入侵」富國銀行中心，甚至喊尼克球星布朗森（Jalen Brunson）「MVP」，讓76人球星安比德（Joel Embiid）十分不悅，喊如此情況根本不該發生。

第5戰76人靠馬克西（Tyrese Maxey）正規賽最後26秒連拿7分神奇表現，先將比數扳平，延長賽再以112：106逆轉，系列賽追到2：3，戰局延長到明天登場的第6戰，76人高層也決定「動起來」。

前76人老闆魯賓（Michael Rubin）表示，已經和球團老闆哈里斯（Josh Harris）、布利澤（David Blitzer）和阿德爾曼（David Adelman）買下超過2000張第6戰門票，他強調，絕不不能讓尼克球迷再次侵門踏戶。

魯賓也提到，這些免費門票會優先提供給費城急救單位、醫療人員和在地組織，呼籲費城球迷一起捍衛主場。

76人教頭諾斯（Nick Nurse）提到第6戰時表示，回到主場的費城代表需要各方面都提升，不只球員和教練團都是，「我們也需要每個人的支持，相信球隊一定會全力以赴。」