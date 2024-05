NBA ／哈登加衛少僅得13分 獨行俠鎖死快艇搶先聽牌

系列賽戰成2:2平手的快艇與獨行俠隊,今天回到洛杉磯再度交手,快艇在雷納德(Kawhi Leonard)連續兩場比賽缺陣的情況下,第3節就落後獨行俠超過20分,最終獨行俠也在唐西奇(Luka Doncic)全場35分、10助攻、7籃板領軍下,以123:93輕取快艇,取得系列賽3:2聽牌優勢。

前一場比賽於主場輸球遭到快艇扳平後,獨行俠今天造訪快艇主場重整旗鼓,不僅在防守端成功限制住快艇外線出手,還有板凳奇兵殺出,前4場比賽合計僅拿下15分的替補前鋒克萊柏(Maxi Kleber),第2節單節砍進4顆三分球,幫助獨行俠在拉鋸戰率先突圍,打完上半場取得10分領先。

易籃後獨行俠的防守加壓持續對快艇造成影響,唐西奇領軍打出一波14:0的攻勢,將擴大領先差距到23分,也讓本場比賽勝負提前底定。

