NBA ／哈登加衛少僅得13分 獨行俠鎖死快艇搶先聽牌

系列賽戰成2：2平手的快艇與獨行俠隊，今天回到洛杉磯再度交手，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）連續兩場比賽缺陣的情況下，第3節就落後獨行俠超過20分，最終獨行俠也在唐西奇（Luka Doncic）全場35分、10助攻、7籃板領軍下，以123：93輕取快艇，取得系列賽3：2聽牌優勢。

前一場比賽於主場輸球遭到快艇扳平後，獨行俠今天造訪快艇主場重整旗鼓，不僅在防守端成功限制住快艇外線出手，還有板凳奇兵殺出，前4場比賽合計僅拿下15分的替補前鋒克萊柏（Maxi Kleber），第2節單節砍進4顆三分球，幫助獨行俠在拉鋸戰率先突圍，打完上半場取得10分領先。

易籃後獨行俠的防守加壓持續對快艇造成影響，唐西奇領軍打出一波14：0的攻勢，將擴大領先差距到23分，也讓本場比賽勝負提前底定。

Luka Magic was in full effect as the @dallasmavs took a 3-2 series lead in LA!



🪄 35 PTS

🪄 10 AST

🪄 7 REB

🪄 14-26 FGM



Game 6: Friday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/XRmQKGtf32 — NBA (@NBA) May 2, 2024

在持續無法縮小差距的情況下，第4節中段快艇將主力球員陸續換下，大幅領先的獨行俠也讓系列賽每場打超過40分鐘的唐西奇提前打卡下班，最終獨行俠就以30分差距大勝快艇，第6戰有望於主場搶下第2輪門票。

唐西奇今天攻下35分、10助攻、7籃板表現最佳，獨行俠6人得分上雙，克萊柏替補上陣砍進5顆三分球拿下15分；根據NBA統計數據，在7戰4勝制的系列賽中，於2：2的情況下贏得第5戰的球隊，最終有8成17的機率將會拿下系列賽最終勝利。

快艇喬治（Paul George）、祖巴茲（Ivica Zubac）攻下15分最佳，哈登（James Harden）全場出手12次僅命中2球拿下7分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）出手11次命中2球拿下6分，快艇全場三分球出手35次僅命中9球，外線攻勢熄火也成為輸球一大原因。