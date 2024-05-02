NBA／管理層不扛換教練的鍋？湖人將面談球員以評估漢姆去留
湖人隊在季後賽首輪遭到衛冕軍金塊隊以4：1淘汰，賽季提前劃下句點，隨著本賽季以令人失望的方式結束，湖人預計將迎來不小的人事動作，根據《ESPN》報導，湖人隊今天和球員展開面談，並藉此評估是否該留任主帥漢姆（Darvin Ham）。
漢姆上個賽季前以4年合約接下紫金大軍兵符，過去2年留下90勝74敗成績，勝率為5成47。湖人這2年分別在西區冠軍戰、西區季後賽首輪止步，漢姆帶兵的帳面成績並不算太差，但對於坐擁詹姆斯（LeBron James）、 戴維斯（Anthony Davis），且冠軍數並列聯盟首位的湖人而言，顯然「不夠好」。
除此之外，湖人休息室的氣氛疑慮更是讓漢姆帥位動搖的一大原因，從季中連敗潮就傳出有球員不滿漢姆給予的角色定位，媒體也曾指出漢姆用人「愛恨分明」，重用過去在老鷹隊擔任助教時同隊過的施羅德（Dennis Schroder）、普林斯（Taurean Prince）早已是公開的秘密。
將帥不合的緊張氛圍在季後賽期間也搬上檯面，漢姆曾在受訪時公開反駁戴維斯的言論，球隊被淘汰後更是在受訪中怒噴：「如果你執教一支球隊，有名先發球員連10場比賽，打得就像在床上烙賽一樣，你該怎麼做？」遭外界猜測是指八村壘或是羅素（D'Angelo Russell）。
根據美媒報導，季末擁有球員選擇權的詹姆斯（LeBron James）將會扮演漢姆下賽季去留的關鍵角色，只要他提出想換教練，湖人制服組就有高機率行動。
湖人在近日將陸續和球員進行會面，並持續對本賽季進行評估，以決定漢姆的烏紗帽是否能保住，然而報導指出，湖人制服組為了避免承擔失敗決策的罵名，此舉恐是將換帥責任甩鍋在球員身上。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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