NBA／強調房子還未著火 太陽老闆：要修復並不難

儘管今年避免落入附加賽，以西區第6種子晉級季後賽，但太陽隊在首輪卻遭到灰狼隊連贏4場橫掃出局，成為本賽季最讓人失望的隊伍之一，今天太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）被問到是否續留總教練佛蓋爾（Frank Vogel）時，選擇保守應答，強調將會在未來幾天針對人事與陣容進行討論。

許比亞去年2月取得太陽經營權後就不惜重本打造三巨頭陣容，不過本賽季太陽一路走得跌跌撞撞，完全無法打出與豪華陣容相對應的戰績，儘管以西區第6名晉級季後賽，但碰上本賽季在攻守兩端都打出強勢表現的灰狼吞下4連敗，與西區第8種子鵜鶘隊成為季後賽首輪唯二遭到橫掃的球隊。

太陽遭淘汰後，傳出佛蓋爾可能飯碗不保的消息，儘管他日前強調獲得伊許比亞的支持，並很有信心下賽季仍會回到他與球隊去年簽下的5年3100萬美元合約中，但今天伊許比亞保守回應，「我們將會評估一切，目前一切都還沒有開始討論。」

伊許比亞表示，本周將會與球團高層面對面進行討論，但也不諱言對本賽季失望，重申對太陽未來的期待，「我喜歡人們因為我們沒有得到冠軍而感到沮喪，因為我們也是如此失望。說我們的『房子正在著火』很不正確，我知道球迷總是喜歡展望未來，很多人都說我們沒有選秀權，但事實就是未來8年還有5個首輪，甚至可在下個月交易其中2個，我們並不像人們說的沒有任何彈性。」

下賽季太陽團隊薪資突破2億500萬美元，成為聯盟薪資最高的隊伍，必須繳交1.16億美元的豪華稅，伊許比亞認為太陽並沒有失去優勢位置，甚至認為其他29隊至少會有26隊願意交換選秀權，「房子不僅沒有著火，我們還處在很好的位置，要修復起來並不難，我們仍有足夠的天賦贏得冠軍。」

太陽總管瓊斯（James Jones）直言，目前缺乏的是更多的化學效應和凝聚力，尤其本賽季杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）合計僅共同上場打了不到一半賽季，「我向你保證，當下賽季進入訓練營時，他們會是一個更緊密、更有凝聚力的團隊。」