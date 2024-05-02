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NBA／家有一老如有一寶！灰狼康利獲選年度最佳隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
康利(右3)。 美聯社
康利(右3)。 美聯社

聯盟今天公布年度最佳隊友，由灰狼36歲老將康利（Mike Conley）獲得，康利上季加盟灰狼後提升球隊戰力，雖季後賽首輪不敵金塊，但本季捲土重來奪下西區第3，首輪橫掃太陽，第二輪將再次挑戰金塊。

康利向來以個性和善聞名，生涯17個賽季從未領過技術犯規，他在2018-19賽季首度獲選年度最佳隊友，今年是個人第二度獲獎。康利2007年被灰熊以首輪第4順位選進，新秀賽季就擔任球隊主控，生涯效力過灰熊、爵士和灰狼，總共出賽1101場，只有37場是替補。

康利生涯相當平穩，只有在2020-21賽季入選過全明星，生涯還沒拿過冠軍，他在今年季後賽前向隊友喊話，「容我任性地說，為了我義無反顧拚一次吧，兄弟們！跟我一起趕到急迫感吧！」

灰狼去年交易來明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），不過他和控衛羅素（D'Angelo Russell）傳出內鬨，季中灰狼、爵士與湖人達成一筆三方交易，灰狼送出羅素等籌碼換回康利、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和3張次輪籤。戈貝爾曾和康利在爵士合作無間，灰狼得到康利後，戈貝爾也逐漸恢復昔日身手。

Mike Conley Jr. NBA季後賽 灰狼

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