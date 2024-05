NBA／上半場就領先超過20分 塞爾蒂克G5復仇淘汰熱火

系列賽以3:1領先的東區第一種子塞爾蒂克,今天回到主場力拚晉級,面對傷兵累累的熱火,塞爾蒂克在上半場就火力全開,將領先優勢拉到大20分以上,下半場熱火也棄械投降,最終塞爾蒂克就以118:84取得4勝1負淘汰熱火,報了去年東區冠軍賽輸球之仇。

近年多次在季後賽碰頭的塞爾蒂克與熱火,今年提前到季後賽首輪碰頭,不過熱火卻面臨了包括巴特勒(Jimmy Butler)、理查森(Josh Richardson)、洛齊爾(Terry Rozier)等多名主力缺陣的狀況,就連今年季後賽表現搶眼的新秀賈克茲(Jaime Jaquez Jr.)都在第5戰賽前傳出右髖屈肌拉傷的狀況無法出賽。

面對傷兵累累的熱火,今天回到主場出賽的塞爾蒂克儘管也面臨主力前鋒波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)受傷的狀況,但在團隊戰力仍保有絕對優勢的情況下,上半場塞爾蒂克就展現多點開花的攻勢,包括泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)與懷特(Derrick White)就合力攻下比熱火團隊更高的49分,以68:46大幅領先熱火,而熱火上半場則是由阿德巴約(Bam Adebayo)攻下21分獨挑大樑,也是團隊唯一得分上雙的球員。

Jaylen Brown goes iso and spins into the bucket to push Boston's lead in the 3Q 🌪️



The Celtics advance to the East Semis with a win on TNT pic.twitter.com/ZLCzdD54Kc