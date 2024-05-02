NBA／獨行俠搶聽牌利多？唐西奇帶膝傷上陣
獨行俠隊今天將和快艇隊進行第5戰對決，爭取先取得系列賽「聽牌」優勢，好消息是當家球星唐西奇（Luka Doncic）不會缺席，將帶著扭傷的右膝出賽。
唐西奇透露，若情況是例行賽，他「或許不會」上場，但季後賽顯然不同，「（膝蓋）感覺不好，可能會更好，但就是這樣。」
唐西奇的膝傷發生在第3戰的第一節，他提到第3戰結束後接受許多治療，球隊訓練也受限，只有做一些投籃。
這幾年唐西奇還和病毒對抗，今天早上的投籃訓練，他還有咳嗽和鼻塞症狀，但他仍說：「我很好，準備好迎接這場比賽。」
獨行俠和快艇的第5戰將於台灣時間今天早上10點進行，前4戰打完兩隊各拿2勝，今天勝家就能先「聽牌」。
今年成為年度MVP熱門的唐西奇，季後賽首輪前4戰場均有29.0分、9.8籃板和8.5助攻，但投籃命中率僅3成86，外線命中率更只有2成65。
唐西奇承認，今年一直陷入傷病狀況，能做的只有上場享受樂趣，且盡一切所能幫助球隊奪勝。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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