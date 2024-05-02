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NBA／馬克西神奇續命 76人逆轉勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
馬克西（中）狂飆46分，包含兩記神仙球，率76人OT擊敗尼克躲過淘汰。 美聯社
馬克西（中）狂飆46分，包含兩記神仙球，率76人OT擊敗尼克躲過淘汰。 美聯社

正規賽倒數1分鐘還落後6分，76人隊昨天對尼克隊系列賽第5戰眼看就要淘汰，23歲後衛馬克西卻在此時挺身而出，接連投進「四分打」與超大號扳平比數三分球，不僅幫助76人將比賽帶入延長賽，最終還以112：106逆轉勝，追到2勝3敗。

76人在系列賽沒有退路，馬克西在球隊一哥安比德受限於對手防守下，全場猛轟7記三分球，創下個人季後賽新高46分，包括第4節倒數25秒「四分打」與倒數8秒的關鍵三分球。

馬克西幫助76人將戰線拉長到延長賽後，悶了整場比賽的安比德也在關鍵時刻接掌戰局，先是連續擋下尼克布朗森兩波進攻，還在比賽最後1分40秒完成關鍵「三分打」，最終76人在他拿下19分、16籃板、10助攻大三元以及馬克西攻下46分領軍下，以6分險勝尼克。

馬克西直言整場比賽只有一個想法，就是努力生存下去，「賽季命懸一線，但我始終相信自己的努力和這一生付出的一切，重要時刻只想著如何把球投進。」

布朗森拿40分，還是無法淘汰76人，尼克教練錫伯杜說：「我們一度領先，必須想辦法打得更強硬，不該犯規卻犯規，讓馬克西投進一些關鍵球。」

公鹿隊兩大球星安戴托昆波里拉德昨缺陣，米道頓、波提斯攜手攻58分，以115：92大勝溜馬隊，追到2勝3敗。

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