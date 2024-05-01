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NBA／沒有字母哥、里拉德雙星 公鹿還是23分大勝溜馬續命

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
米道頓攻下29分，率公鹿大勝溜馬躲過淘汰。 路透
米道頓攻下29分，率公鹿大勝溜馬躲過淘汰。 路透

公鹿隊東區季後賽首輪第5戰，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）再度因傷缺陣，但米道頓（Khris Middleton）和波提斯（Bobby Portis）各拿29分，下半場拉開領先，以115：92守下主場勝利，搶下系列賽第2勝，將戰線延長到第6戰。

里拉德第3戰第4節傷到右腳阿基里斯腱，2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，連續2場兩位公鹿先發大將都在場邊當觀眾；已經少了兩位大將，波提斯第4戰第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，波提斯因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，讓溜馬4戰打完取得3勝1敗「聽牌」優勢。

波提斯今日攻下29分。 路透通訊社
波提斯今日攻下29分。 路透通訊社

今天第5戰，背水一戰的公鹿首節雖以23：31落後，但米道頓領軍追分，第2節打出30：17單節攻勢，半場打完取得53：48優勢，第三節洛培茲（Brook Lopez）、畢斯利（Malik Beasley）也加入得分行列，公鹿單節34：19攻勢將領先擴大到20分整。

公鹿第4節維持領先，最後2分14秒就將主力全部換下陣，最終以23分大勝溜馬，系列賽追到2：3。

公鹿先發5人今天得分都達兩位數，米道頓29分、12籃板、5助攻，波提斯29分、10籃板，畢斯利三分球6投4中攻下18分；溜馬以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）16分最高，透納（Myles Turner）13分已是次高。

NBA季後賽

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