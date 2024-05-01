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NBA／選秀會名單出爐 詹皇之子、華裔中鋒周志豪入列

台灣醒報／ 台北報導
本屆NBA選秀會報名名單公佈，詹皇之子布朗尼決心挑戰NBA。 美聯社
本屆NBA選秀會報名名單公佈，詹皇之子布朗尼決心挑戰NBA。 美聯社

今年NBA選秀會普受矚目！NBA於1日凌晨公布選秀會報名，共有195人在名單內，雖未有頂級新秀，但仍有話題性，湖人傳奇詹姆斯之子布朗尼，去年夏天成績不理想，但時有傳聞湖人願促成詹皇父子聯手；中國球迷關注的國手崔永熙早早赴美特訓拼選秀，還有三月瘋表現出色的華裔血統中鋒周志豪。

公布選秀會名單

根據《ESPN》報導，NBA於1日凌晨公布選秀會報名，共有195人在名單內，將在6月27日開選。名單人選內的大學選手都還保有大學籃球資格，像是華裔中鋒周志豪、杜克大學的凱爾、休斯頓大的謝德等人都是去年報名過選秀，但在截止日又回歸大學賽場，今年都幫助母隊殺入三月瘋的16強，決心挑戰選秀會。

今年選秀名單出爐後，普遍被認為是選秀小年、並不像過去有頂級新人，但仍不乏看點，球迷多半都關注湖人傳奇詹皇之子、布朗尼的狀態，布朗尼去年夏天遇到心臟問題，錯過大一賽季的前8戰，雖然身處於南加大這樣的強權，但賽季僅繳出36.6%命中率、場均4.8分的糟糕成績。

不過，布朗尼仍選擇投身選秀，時有傳聞表示，湖人願成人之美、促成詹皇與兒子聯手的心願。而據《CBS體育網》分析，僅把布朗尼列入最末等級的新秀，這個等級的選手可能因名單內好手回歸NCAA、而名次上升，但多半預估是簽署雙向合約的落選秀（可能介於NBA與發展聯盟G League）。

中國選手逐夢NBA

同時，中國球迷必然期待本屆選秀，中國年輕國手、小前鋒崔永熙也報名選秀，這位20歲、效力於廣州隊的新人本季於CBA打出好成績，也跳級入選國家隊參戰籃球世界盃與亞運。崔永熙早早與俱樂部有共識追夢NBA，提前赴美加入訓練營，更與林書豪美方經紀人簽約，經紀團隊提到，崔永熙目標不是以選上與否定成敗，赴美增添眼界與訓練強度才是實力提升的基本。

另外，擁有華裔血統的普渡大學中鋒周志豪也加入選秀，這位在三月瘋打出驚人成績的選手，被評價為首輪末能中選，周志豪缺點在於籃球生涯較晚開啟，他直到16歲才確立走籃球路、放棄棒球與曲棍球，這類的重型中鋒也不算NBA現行主流，所幸有三月瘋的好表現，讓他選秀順位大幅往前。

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