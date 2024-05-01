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NBA／馬克西神仙級演出追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人馬克西挺身猛轟7顆三分球，拿下個人生涯季後賽新高的46分，其中包括正規賽最後一分鐘的兩顆「神仙球」！ 路透
76人馬克西挺身猛轟7顆三分球，拿下個人生涯季後賽新高的46分，其中包括正規賽最後一分鐘的兩顆「神仙球」！ 路透

76人在今天作客尼克主場的系列賽續命戰中，在球隊一哥安比德（Joel Embiid）遭到對手強力封鎖下，由馬克西（Tyrese Maxey）挺身猛轟7顆三分球，拿下個人生涯季後賽新高的46分，其中包括正規賽最後一分鐘的兩顆「神仙球」，幫助76人將戰線拉長到延長賽，最終更以6分差距取勝，而馬克西也成為76人隊史繼張伯倫後，第二位在球隊陷入淘汰危機時單場拿下至少45分的球員。

23歲的馬克西本賽季打出明星級後衛身手，賽季繳出平均25.9分、6.2助攻的亮眼數據，在今年安比德因傷病所苦的情況下扛起76人大旗，本季曾三度單場至少拿下50分。

來到季後賽後，馬克西的火力不減，在前4戰繳出平均29分後，今天更在76人命懸一線的賽事中挺身而出狂飆46分，其中在第四節最後1分鐘他接連完成「四分打」與投進大號三分球的表現，更是讓原本被認為已成定局的賽事出現轉機，幫助76人將戰線拉長到延長賽，最終更以6分差距逆轉取勝。

談到馬克西今天神乎其技的表現，哈里斯（Tobias Harris）說：「他在生涯的第一個季後賽就已經展現過自己的潛力，現在他已經把自己提升到另外一個級別，今天比賽的關鍵時刻他將球隊一肩扛起，一名關鍵球員打出了一場關鍵比賽。」

而馬克西也強調，始終深信自己的努力會有所回報，「我信任我這輩子所做的任何事情，我是一個開朗的人，但同時我也討厭輸球。在今天比賽末段我錯過了幾次罰球後，希爾德（Buddy Hield）鼓勵了我，他說『你清楚你自己的能力，上去彌補你的過錯吧。』」

NBA季後賽

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