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NBA／4戰99.5%得分來自年輕球員 雷霆主帥：我們是成熟球隊
雷霆首輪系列賽4戰橫掃鵜鶘，奪下年度最佳總教練的戴格諾（Mark Daigneault）在賽後大讚雷霆是一支成熟的球隊。
「年輕球隊和成熟球隊之間是有區別的，雷霆是一支成熟的球隊。我們是一支全心全意打好每場比賽的球隊，我認為很多時候，球隊的年齡可能會讓你對球員的表現有所質疑，但我認為我們擁有一群非常特別的球員，這是我們能夠達成一些成就的重要原因，他們應該得到應有的讚揚。」
前鋒威廉斯（Jalen Williams）也說道，「我和隊友們都不會去考慮自己有多年輕，因為我們都只想贏球。這只是籃球比賽，無論我們有多大年紀，我們都會全力以赴。」
根據ESPN統計，此系列賽雷霆高達99.5%的得分來自25歲或以下的球員。是NBA歷史上所有球隊在季後賽中最高的比例。之前的最高紀錄是1948年芝加哥牡鹿隊對陣巴爾的摩子彈隊，比例為96.4%。雷霆也成為了NBA歷史上年齡最年輕贏得季後賽系列賽的球隊。這也是自2016年雷霆在西區第二輪獲勝後，第一次取得系列賽勝利，達成隊史7戰4勝制中的第3次橫掃。
雷霆系列賽能夠獲勝的關鍵因素莫過於防守，4場比賽將鵜鶘平均得分限制在89.5分，是球隊在系列賽中讓對手得到的最少分數。下一輪雷霆將對上獨行俠和快艇的勝隊，這兩支球隊目前戰成2比2平手。
針對未來可能的對手，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，「我認為我們能在下一輪比賽前獲得更多的休息時間，我們要保持相同的心態，不顧一切去贏得比賽。每個系列賽都會不同，每場比賽也都會有所不同，球隊會做出調整，你會跟不同的對手進行比賽，我們只需要用盡全力去贏得比賽，這才是最重要的事情。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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