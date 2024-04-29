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NBA／灰狼7戰4勝制橫掃太陽 明尼蘇達職業球隊首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華帶領灰狼創造隊史首次橫掃。 路透社
愛德華帶領灰狼創造隊史首次橫掃。 路透社

靠著愛德華（Anthony Edwards）在下半場大復活，飆出全場40分之中的31分，灰狼在最後時刻擺脫太陽的糾纏，以6分之差驚險勝出，也讓季前炒熱氣氛的鳳凰城三巨頭話題灰飛煙滅。

這是灰狼自2003-04年賽季之後再度突破季後賽首輪，更是隊史成軍以來首次在季後賽中完成橫掃，可說是意義非凡。

灰狼隨隊記者庫羅辛斯基（Jon Krawczynski）特別指出，這是明尼蘇達所有職業球隊中，首次在7戰4勝制的系列賽中橫掃對手。就連80代和90年代兩度奪下世界大賽冠軍的雙城隊都沒有做到過。

此外，洛杉磯湖人前身明尼亞波利斯湖人曾在聯盟草創的6年內5度奪冠，強如他們也未曾在7戰4勝制的系列賽中橫掃對手。

灰狼前一次突破首輪後，在年度MVP賈奈特（Kevin Garnett）帶領之下，搭配史普利威爾（Latrell Sprewell）與卡塞爾（Sam Cassell）的相助，一路闖進西區冠軍賽。

時隔20年，如今的少主愛德華也期盼能跟唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）攜手重鑄巔峰。

NBA季後賽

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