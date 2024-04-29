NBA／傳杜蘭特不滿角色定位 太陽內部現裂痕教頭恐下台

擁有三巨頭的太陽意外遭灰狼橫掃，成本季首支季後賽出局球隊。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）對自身角色不舒服，球團考慮撤換總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。

查拉尼亞指出，太陽將認真考慮更換整個教練組，或調整佛蓋爾的助教團，總管瓊斯（James Jones）預計將留任。太陽助教楊恩（Kevin Young）和費茲戴爾（David Fizdale）是聯盟收入最高的助教，前者已接下楊百翰大學執教工作。

本季太陽進攻由楊恩負責策劃，包含布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）的擋拆戰術，但球隊消息人士透露，球員們質疑教練團無法發揮陣容的進攻輸出。另外，太陽4月對上快艇陷入4：35落後，佛蓋爾在休息室破口大罵，第二天訓練時佛蓋爾又生氣，但太陽球員不以為然，甚至想笑。

杜蘭特本季場均27.1分6.6籃板5.0助攻，表現仍有一定水準，但他對教練使用方式感到沮喪。報導指出，杜蘭特覺得自己經常被安排到底角，教練沒設計適當戰術，發揮他的優勢，因進攻由擋拆發起。有隊友認為，杜蘭特要更堅決地向教練團表達自己的想法。