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NBA／率年輕雷霆榮登西區龍頭 戴格諾勇奪年度最佳總教練

中央社／ 綜合外電報導
戴格諾(中)幫助平均年齡僅23.9歲的雷霆登上西區王座。 美聯社
戴格諾(中)幫助平均年齡僅23.9歲的雷霆登上西區王座。 美聯社

奧克拉荷馬雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）擊敗奧蘭多魔術的莫斯利（Jamahl Mosley）、明尼蘇達灰狼的芬奇（Chris Finch），在今天獲得NBA年度最佳教練獎。

儘管雷霆是NBA中球員平均年齡最小的球隊之一，但掌兵符第4年的戴格諾（Mark Daigneault）率隊在本季搶下57勝25敗，戰績排在西區第1。

在100張第1名的選票中，戴格諾搶下89張，一共拿下473分；帶領魔術近4年來首度闖進季後賽的莫斯利獲得4張第1名選票，以158分排名第2；有1張第1名選票的灰狼總教練芬奇，以105分位居第3。

39歲的戴格諾今天受訪時表示，這一季以來，他一直用「不尋常」來形容雷霆，而他認為球隊能表現得如此出色，是因為球員有令人難以置信的野心。

戴格諾說：「他們關心自己的事業、各自努力著，但他們也非常欣賞彼此的成功，也會相互扶持。他們支持著彼此，我們整季都一起完成所有的事。」

帶領波士頓塞爾蒂克在例行賽搶下全聯盟最佳64勝18敗成績的馬祖拉（Joe Mazzulla）排在第4，紐約尼克的錫伯杜（Tom Thibodeau）獲第5名，另一位也有得到第1名選票的邁阿密熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）則位居第6。

NBA季後賽

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