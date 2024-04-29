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NBA／太陽擁三巨頭卻瀕臨被橫掃 傳教頭佛蓋爾可能下台

聯合新聞網／ 綜合報導
佛蓋爾(右)。 美聯社
佛蓋爾(右)。 美聯社

太陽去年休賽季組成新三巨頭，沒想到例行賽打得跌跌撞撞，最終以西區第6種子身分進季後賽。原以為對上灰狼有對戰優勢，但目前系列賽卻陷入0：3絕境。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，佛蓋爾（Frank Vogel）總教練位置可能不保。

太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）去年2月買下球隊後，展現強烈爭冠企圖心，推動球隊得到超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），但季後賽碰上保羅（Chris Paul）受傷、總教練威廉斯（Monty Williams）和中鋒艾頓（Deandre Ayton）不合等問題，最終不敵金塊，止步季後賽第二輪。

休賽季太陽聘請佛蓋爾取代威廉斯，簽下5年合約。接著把艾頓交易到拓荒者，換回諾基奇（Jusuf Nurkic）、艾倫（Grayson Allen）和李特（Nassir Little）。佛蓋爾是以防守聞名的總教練，太陽本季防守效率排聯盟第13；原本期待的進攻火力，只排聯盟第10。

太陽陣容沒控球後衛，布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）擔任組織者都打得差強人意，目前季後賽跨季5連敗，已追平隊史紀錄。太陽今天要在主場與灰狼進行系列賽G4，佛蓋爾賽前談到可能被炒魷魚時，他強調：「我得到老闆伊許比亞的全力支持。」

Frank Vogel NBA季後賽 太陽 灰狼

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