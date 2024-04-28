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NBA／騎士下半場大崩盤 米契爾：一節只拿10分太離譜了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾(左)連兩場表現不理想，連帶騎士也遭到重創。 美聯社
米契爾(左)連兩場表現不理想，連帶騎士也遭到重創。 美聯社

第三戰慘敗38分的騎士，今天持續在奧蘭多作客，上半場取得60比51領先，沒想到進入下半場後，全隊進攻手感急凍，將近7分鐘時間1分未得，導致整個第三節18投4中只拿到10分，讓魔術趁勢扭轉戰局，三節打完從落後9分變成18分領先。

面對氣勢整個帶起來的魔術，騎士進入第四節後，更是一度輸到30分之多，提前宣告比賽結束。騎士完全丟掉了系列賽2比0的優勢。

從數據統計來看，魔術下半場的表現可說是判若兩隊，團隊命中率衝到57.5%，反觀騎士低至36.4%，三分球差距9比2，籃板數25比14，形成輾壓態勢，可說是打得騎士無法抬頭。

騎士下半場一共只得到29分，寫下本季聯盟例行賽與季後賽的下半場得分新低，之前最低是公鹿下半場得到32分。

賽後談到騎士下半場的進攻停機狀態，米契爾（Donovan Mitchell）表示，「我必須開始打出更好的下半場，整個系列賽都是這樣。第三節只拿10分實在太離譜了，你明白我的意思嗎？所以，我們必須打得更好。我也要打得更好，我對自己很失望，但我會打得更好的。」

米契爾先前在自家前兩戰平均得到26.5分，到了奧蘭多掉到場均15.5分，且兩場比賽命中率都低於4成。

對騎士來說，關鍵第五戰回到克里夫蘭也許就是重整旗鼓的契機。加上例行賽最後的比賽在內，魔術在主場取得6連勝，但客場卻是6連敗。

「他們成功捍衛了主場，我們也要如法炮製。事情就這麼簡單。」米契爾說。

NBA季後賽

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