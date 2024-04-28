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NBA／詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 湖人逃過橫掃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(中)引領湖人4人破20分的火力，主場壓制金塊扳回一勝。 歐新社
詹姆斯(中)引領湖人4人破20分的火力，主場壓制金塊扳回一勝。 歐新社

西區季後賽首輪的話題對決，湖人隊今天在當家球星詹姆斯（LeBron James）轟下30分、戴維斯（Anthony Davis）25分、23籃板「雙20」領軍下，避免被逆轉劇本再上演，主場以119：108擊退衛冕軍金塊隊，搶下第4戰勝利，避免遭到「橫掃」，也中斷對戰金塊11連敗。

湖人前3戰都曾握有領先卻被金塊後來居上，第2戰更是浪費20分優勢，3戰打完勝場都沒開張，成為史上第152支0勝3敗隊伍。

今天登場的第4戰，湖人首節取得28：23領先，第二節再灌進33分，半場握有61：48領先，三節打完也保有91：80優勢。

決勝節詹姆斯連拿6分穩住領先，羅素（D'Angelo Russell）外線破網後湖人領先更達106：97；金塊雖在約柯奇（Nikola Jokic）連續得分下將比分縮小到7分差，但湖人里夫斯（Nikola Jokic）4罰俱中下連得6分，避免逆轉劇本再上演，最終湖人以119：108開胡，將季後賽戰線延長到第5戰。

湖人雙星今天有亮眼表現，詹姆斯上場39分鐘攻下30分，出賽42分鐘的戴維斯繳出25分、23籃板、6助攻表現，前一場得分掛零的羅素和里夫斯也各貢獻21分。

約柯奇今天繳出33分、14籃板、14助攻的「大三元」成績，波特（Michael Porter Jr.）和穆雷（Jamal Murray）各有27分、22分表現，但前一戰轟下29分的葛登（Aaron Gordon）只拿7分。

NBA季後賽

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