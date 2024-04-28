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NBA／單節狂轟42分 塞爾蒂克20分大勝熱火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆（Jayson Tatum）。 法新社
泰托姆（Jayson Tatum）。 法新社

以聯盟最佳戰績挺進季後賽的塞爾蒂克隊，揮別第2戰輸球陰霾，今天第3戰在邁阿密狂轟42分，半場就奠定勝基，最終以104：84大勝熱火隊，系列賽取得2勝1敗優勢。

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）和先發洛齊爾（Terry Rozier）都因傷缺陣，團隊首節只能12分，寫下近197戰的首節最低得分；巧合的是，2022年季後賽東區決賽第4戰，熱火隊第一節僅拿11分，對手也是塞爾蒂克。

本季單節最低失分讓塞爾蒂克取得9分領先，第二節「綠衫軍」更狂轟42分，最多領先到29分，下半場也一路維持至少18分的優勢，最終在客場寫下20分大勝。

連同例行賽4度碰頭在內，塞爾蒂克本季對戰熱火取得6勝1敗絕對優勢，近11次對決也握有9勝2敗領先。今天塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）各攻下22分，泰托姆還有10籃板、6助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）贊助18分。

熱火第2戰轟下隊史季後賽紀錄的23記三分彈，但今天28投僅9中，阿德巴約（Bam Adebayo）20分、9籃板是全隊最高。

NBA季後賽

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