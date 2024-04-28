聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／哈利伯頓3分打準絕殺公鹿 愛德華轟36分灰狼3勝聽牌
溜馬隊帶著系列賽1勝1敗戰績回到主場，昨天出戰一哥安戴托昆波缺陣的公鹿隊，卻被對手一路緊逼，靠一哥哈利伯頓於延長賽倒數1.1秒，完成超前比分的「三分打」準絕殺對手，以121：118險勝公鹿，系列賽取得2勝1敗領先。
公鹿在系列賽首戰取勝後，接下來遭遇傷病考驗，不僅安戴托昆波連兩場缺陣，米道頓也在前天練球時扭傷腳踝，昨天帶傷上陣攻下全場最高的42分，包括在正規賽與延長賽倒數階段都命中追平比數的三分球，幫助公鹿緊咬戰局。
不過回到主場出賽的溜馬沒讓勝利溜走，哈利伯頓以18分16助攻10籃板完成生涯首度的季後賽大三元，包括在延長賽倒數1.1秒一條龍殺入禁區後拋投命中，還製造公鹿貝佛利犯規完成「三分打」，幫助溜馬以3分差距險勝。
灰狼隊則靠著愛德華猛轟36分，以126：109擊敗太陽隊，取得系列賽三連勝聽牌。
太陽杜蘭特、比爾、布克合力攻下76分，但無法助球隊取勝，遭主場球迷飽以噓聲，杜蘭特坦言理解球迷的反應，「他們對我們期待很高，並付出辛苦賺來的錢來看球，這是他們應該做出的反應。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言