NBA／哈利伯頓3分打準絕殺公鹿 愛德華轟36分灰狼3勝聽牌

溜馬隊帶著系列賽1勝1敗戰績回到主場，昨天出戰一哥安戴托昆波缺陣的公鹿隊，卻被對手一路緊逼，靠一哥哈利伯頓於延長賽倒數1.1秒，完成超前比分的「三分打」準絕殺對手，以121：118險勝公鹿，系列賽取得2勝1敗領先。

公鹿在系列賽首戰取勝後，接下來遭遇傷病考驗，不僅安戴托昆波連兩場缺陣，米道頓也在前天練球時扭傷腳踝，昨天帶傷上陣攻下全場最高的42分，包括在正規賽與延長賽倒數階段都命中追平比數的三分球，幫助公鹿緊咬戰局。

不過回到主場出賽的溜馬沒讓勝利溜走，哈利伯頓以18分16助攻10籃板完成生涯首度的季後賽大三元，包括在延長賽倒數1.1秒一條龍殺入禁區後拋投命中，還製造公鹿貝佛利犯規完成「三分打」，幫助溜馬以3分差距險勝。

灰狼隊則靠著愛德華猛轟36分，以126：109擊敗太陽隊，取得系列賽三連勝聽牌。

太陽杜蘭特、比爾、布克合力攻下76分，但無法助球隊取勝，遭主場球迷飽以噓聲，杜蘭特坦言理解球迷的反應，「他們對我們期待很高，並付出辛苦賺來的錢來看球，這是他們應該做出的反應。」