NBA／衛少季後賽首次被驅逐 兩次過激防守還朝球迷爆粗口
在快艇慘遭獨行俠痛扁的第3戰，替補上場的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）可說是火氣十足，不僅出現惡意犯規，還因為防守唐西奇（Luka Doncic）動作過大引發衝突，最後連吞技術犯規遭驅逐出場。
這是衛斯特布魯克生涯119場季後賽中，首度被裁判趕出場。
根據統計，衛斯特布魯克留下1分、1次1級惡意犯規和2次技術犯規的成績，上一次得1分以內還有這種犯規數據的球員，已經要追溯到2005年的柏金斯（Kendrick Perkins）。他在塞爾蒂克與溜馬的首輪比賽中有過得0分、1次1級惡意犯規和2次技術犯規。
衛斯特布魯克先是在第二節初一次防守格林（Josh Green）快攻時，手臂直接狠狠打在他臉上，導致後者直接摔在地上，這粗野的防守動作立刻引發現場球迷的不滿，被裁判吹了1級惡意犯規；爭執過程中，衛斯特布魯克還朝噓聲不斷的球迷爆粗口。
而在第四節進行到6分10秒時，雙方比分差距已經大幅拉開，但衛斯特布魯克又在防守唐西奇切入的過程中直接拉扯他的手臂，這動作可說是相當危險，自然又引發了獨行俠球員的怒氣；華盛頓（P.J. Washington）直接上前捍衛自家球星，最後兩人都被趕出場。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言