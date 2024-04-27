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NBA／衛少季後賽首次被驅逐 兩次過激防守還朝球迷爆粗口

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克(中)連吞技術犯規遭驅逐出場。 路透社
衛斯特布魯克(中)連吞技術犯規遭驅逐出場。 路透社

在快艇慘遭獨行俠痛扁的第3戰，替補上場的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）可說是火氣十足，不僅出現惡意犯規，還因為防守唐西奇（Luka Doncic）動作過大引發衝突，最後連吞技術犯規遭驅逐出場。

這是衛斯特布魯克生涯119場季後賽中，首度被裁判趕出場。

根據統計，衛斯特布魯克留下1分、1次1級惡意犯規和2次技術犯規的成績，上一次得1分以內還有這種犯規數據的球員，已經要追溯到2005年的柏金斯（Kendrick Perkins）。他在塞爾蒂克與溜馬的首輪比賽中有過得0分、1次1級惡意犯規和2次技術犯規。

衛斯特布魯克拉扯唐西奇。 美聯社
衛斯特布魯克拉扯唐西奇。 美聯社

衛斯特布魯克先是在第二節初一次防守格林（Josh Green）快攻時，手臂直接狠狠打在他臉上，導致後者直接摔在地上，這粗野的防守動作立刻引發現場球迷的不滿，被裁判吹了1級惡意犯規；爭執過程中，衛斯特布魯克還朝噓聲不斷的球迷爆粗口。

而在第四節進行到6分10秒時，雙方比分差距已經大幅拉開，但衛斯特布魯克又在防守唐西奇切入的過程中直接拉扯他的手臂，這動作可說是相當危險，自然又引發了獨行俠球員的怒氣；華盛頓（P.J. Washington）直接上前捍衛自家球星，最後兩人都被趕出場。

衛斯特布魯克引發雙方衝突。 路透社
衛斯特布魯克引發雙方衝突。 路透社

衛斯特布魯克被吹1級惡意犯規。 美聯社
衛斯特布魯克被吹1級惡意犯規。 美聯社

NBA季後賽

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