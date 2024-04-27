NBA／季後賽首次大三元寫紀錄 哈利伯頓談致勝球：跟著感覺走
溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天面對公鹿上演致勝三分打，幫助球隊系列賽取得2比1領先。
哈利伯頓全場拿下18分16助攻10籃板，完成個人季後賽生涯首次「大三元」，也是隊史第4位在季後賽拿下大三元的球員，前3人分別是傑克森（Mark Jackson）、喬治（Paul George）和歐拉迪波（Victor Oladipo）。
此外，哈利伯頓生涯季後賽前3場比賽合計送出36助攻，在史上排名第3名，僅次於強森（Kevin Johnson）的39次與保羅（Chris Paul）的37次。值得一提的是，哈利伯頓還是隊史首位在季後賽單場送出兩位數助攻的球員。
哈利伯頓雖然生涯首場主場季後賽就送出大三元和致勝一擊，不過整場比賽22投僅8中，三分球更是12投1中，但他仍是努力為球隊創造勝利。
「我不知道會發生什麼事情，主要是跟著感覺走，總之出手就對了。我今天進攻手感並不好，很高興這一球進了。」哈利伯頓談到致勝一擊。
「即使投籃狀況不順，我仍然可以透過不同方式對比賽造成影響，我想用任何我能做到的方式在比賽中留下痕跡。」哈利伯頓說。
隊友透納（Myles Turner）也稱讚小老弟敢於迎向挑戰。「如果你投球不斷落空，你很容易就會失去信心和鬥志哈。哈利伯頓從不退縮屈服。我從沒有看過他這樣去衝擊籃框。我想他很清楚現在是什麼時刻。即便是在防守端，他也懂得利用自己的身高和臂展」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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