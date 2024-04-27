NBA／太陽3連敗在主場被噓 灰狼愛德華：只想除掉面前一切

靠著愛德華狂轟36分，加上戈貝爾挹注19分、14籃板，明尼蘇達灰狼今天以126比109力退鳳凰城太陽，在NBA季後賽首輪取得3比0聽牌，陷淘汰邊緣的太陽只剩最後一線生機。

面對「3巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）坐鎮的太陽，灰狼在美國職籃NBA季後賽首輪前2戰仍都拿下勝利，今天移師太陽主場，雙方上半場陷入激戰，灰狼以6分領先進入中場休息。

易籃後灰狼在進攻端完全爆發，防守端又能限制太陽發揮，領先一度跨越20分大關，最後以17分之差獲勝，距晉級僅差1勝，有望與同樣在首輪搶下聽牌優勢的衛冕軍丹佛金塊正面交鋒。

此役灰狼共有6人得分達雙位數，其中以愛德華（Anthony Edwards）36分最搶眼，而「雙塔」唐斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）則聯手貢獻37分、27籃板，替補後衛亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）則飆進4記三分球、挹注16分。

賽後接受場邊記者採訪時，愛德華霸氣表示，只想除掉在自己面前的一切，「這是最重要的事，也是現在我想的全部。」戈貝爾則點出，愛德華與去年最大的差別在於組織能力，加上本身具備撕裂對手防線的能力，無論防守範圍多大皆能輕鬆應對。

主場大比分吞敗，太陽球迷也毫不留情對自家球員噓聲伺候，杜蘭特承認有聽到：「他們對我們的期望很高，而且付出辛苦賺來的錢，所以能夠按照他們想要的方式抒發心情。」不過，杜蘭特強調，會將噓聲化為下一場比賽奮戰的動力。