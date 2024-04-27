NBA／愛德華興奮慶祝灰狼聽牌 不雅動作恐收聯盟罰單

即便作客洛杉磯主場，金塊隊依舊不改衛冕軍本色，昨天在客場以112：105力克湖人隊後，系列賽取得3：0絕對優勢，以過往兩隊對戰成績，金塊明天很有機會能成為首支晉級次輪的球隊，不過巨星約柯奇（Nikol

2024-04-27 14:11