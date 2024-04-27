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NBA／愛德華興奮慶祝灰狼聽牌 不雅動作恐收聯盟罰單
前兩戰一共贏了太陽37分的灰狼，來到鳳凰城作客依然兇性大發，再度痛宰太陽。攻下36分的愛德華（Anthony Edwards）在比賽結束前興奮慶祝，不過這個動作很可能會讓他吞下一張罰單。
愛德華當時是模仿WWE經典組合DX（Degeneration X）的慶祝動作「Suck it」，但這個不雅動作過去安比德（Joel Embiid）也曾做過，結果先後收到一張25000美元和35000美元罰單。
愛德華生涯季後賽已經累積7次至少拿下30分，場均達到28.1分，若以這樣的場均得分去對照古今球星，只打了14場的愛德華甚至可以排到史上第8名。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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