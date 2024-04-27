影／NBA球星帕克秀中場背投 球迷王偉丞獲簽名球要當傳家寶

2024國泰NBA國際高中籃球邀請賽今天舉行傳奇球星粉絲見面會，名人堂球星帕克（Tony Parker）與威金斯（Dominique Wilkins）也與現場300名球迷進行了包括球星相關知識問答、足球射門與組隊罰球競賽，不少球迷也因此贏得兩人簽名球或是周邊商品。

受到國泰金控與NBA邀請來台參與「國泰NBA國際高中籃球邀請賽」相關活動的帕克與威金斯，在今天於台藝大舉行傳奇球星粉絲見面會，活動則是採取索票進場，限額300名。

而今天活動開始前一個多小時，場外就湧入不少穿著球衣排隊進場的球迷，帕克和威金斯在進場時，也引發球迷的熱烈歡呼，而兩人也與球迷進行了球星相關知識問答、足球射門與組隊罰球競賽，在活動結束前帕克甚至秀了一手中場背後投籃，將球場氣氛炒至沸騰。

其中擔任教職員的帕克球迷王偉丞，父親則是威金斯的球迷，在帕克與威金斯搭機抵台當天凌晨他就到桃園機場等候接機，這兩天也都跟緊隨偶像行程，談到支持帕克的原因，王偉丞表示自己也是詹姆斯（LeBron James）的球迷，尤其馬刺在2014年冠軍賽與詹姆斯的熱火碰頭，是他印象最深刻的時刻。

王偉丞在帕克抵台當天凌晨就到桃園機場等待接機。記者劉肇育／攝影

而今天的球迷活動，王偉丞也在球星知識問答中14題答對13題，唯一答錯的一題則是帕克的出生地為比利時而非法國，但他仍與其他9名球迷一同獲得帕克與威金斯的簽名球，讓他直呼要拿回去當傳家寶。

談到過去兩天在台灣的體驗，帕克與威金斯在球迷會後受訪時也直言留下深刻印象，尤其是與這次參賽4校球員的交流，帕克也表示，期待有一天有台灣球迷登陸NBA，威金斯則說：「這次邀來的高中球員很有天賦，只要講一次他們就能學會，但重點是要有自信、耐心。」