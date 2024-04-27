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NBA／傷心太平洋！詹姆斯、杜蘭特同時0：3 歷史首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)和杜蘭特很可能要同時面臨被橫掃的命運。 美聯社
詹姆斯(左)和杜蘭特很可能要同時面臨被橫掃的命運。 美聯社

隨著太陽再一次慘遭灰狼修理，目前東西區首輪戰況中，湖人和太陽都面臨0勝3敗毫無退路的窘境，這是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）生涯首次同時陷入0比3的情況。

同樣地，例行賽掌握西區前3名的西北組三強雷霆、金塊和灰狼，進入到季後賽依然強勢，目前首輪這3強的出賽戰績是8勝0敗，攻守兼備氣勢無法擋；反觀巨星雲集的太平洋組則是身陷愁雲慘霧中，湖人、快艇和太陽合計1勝8敗，兩個分組的競爭形成巨大對比。

對杜蘭特來說，過去季後賽生涯只有1次遭到對手橫掃，出現在2022年東區首輪籃網與塞爾蒂克之戰，淘汰之後他就轉投太陽隊；至於詹姆斯之前有過3次被橫掃經驗，分別是在2007年總冠軍賽對馬刺、2018年總冠軍賽對勇士、2023年西區冠軍賽對金塊。

過去季後賽歷史上共出現151次「3比0」的情況，沒有一隊可以翻身，湖人金塊之戰成了第152次，太陽灰狼之戰則是第153次。詹姆斯和杜蘭特能否帶領各自球隊挑戰歷史，現階段看起來確實十分悲觀。

無怪乎就有球迷網友調侃，「看來詹姆斯和杜蘭特要去陪柯瑞備戰巴黎奧運了。」

NBA季後賽

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