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NBA／金塊3連勝聽牌 約柯奇金句籲隊友：別對成功感到無聊

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊聽牌後約柯奇化身金句大師，呼籲隊友不要掉以輕心。 美聯社
金塊聽牌後約柯奇化身金句大師，呼籲隊友不要掉以輕心。 美聯社

即便作客洛杉磯主場，金塊隊依舊不改衛冕軍本色，昨天在客場以112：105力克湖人隊後，系列賽取得3：0絕對優勢，以過往兩隊對戰成績，金塊明天很有機會能成為首支晉級次輪的球隊，不過巨星約柯奇（Nikola Jokic）受訪時仍戒慎恐懼，呼籲隊友不要掉以輕心。

包括昨天的比賽，金塊已經對湖人豪取11連勝，如果明天再度贏球，將是連續2年在季後賽以清盤方式淘汰湖人，這3戰湖人透過數次變陣試圖突破金塊，也都曾取得雙位數領先，最終卻無法順利守成，兩邊的深度落差金塊總教練馬龍（Mike Malone）受訪時也自信喊話：「我覺得我們還能打得更好！」

金塊當家球星約柯奇上一場比賽攻下24分、15籃板、9助攻準大三元數據，他賽後在受訪時顯得相對低調，比起帳面上的3場勝利，約柯奇更在乎比賽內容，「我認為每場比賽都在變得越發艱難，他們在丹佛曾領先20分，第3戰上半場也曾領先12分，要一再對抗同一支球隊並不容易。」

約柯奇補充道，希望隊友即便取得聽牌優勢，也不要表現得沾沾自喜，他說：「不能對這樣的打球風格感到倦怠，我們只需要持續做自己，對剛獲得3連勝的我們更是如此，相信我們正在做的事，別對成功感到無聊，否則它很快會出錯。」

過去金塊和湖人11次對戰，金塊有6場比賽曾面臨雙位數落後，包含這系列賽的3場比賽，但全數完成逆轉，金塊陣容的身材優勢、打關鍵球的實力明顯優於湖人，約柯奇對此則回覆：「勝利對我們來說是種生活方式，我們真的很享受，當你獲勝、贏下很多場比賽時，這感覺真的很好。」

NBA季後賽 湖人 約柯奇 金塊

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