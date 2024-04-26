NBA／讚金塊五虎進攻無弱點 詹姆斯：交手過最強球隊之一

在有詹姆斯（Lebron James）坐鎮的情況下，湖人對上金塊吞下10連敗，若算上最前面一場他沒出賽的敗仗，則是連續11交手吃鱉。如今詹姆斯又嚐到生涯最難堪的首輪系列賽戰況，接近第4次被橫掃夢魘，金塊宛如同天敵般的存在，讓「4萬分先生」也是無可奈何。

「金塊這支球隊陣容出眾而且準備充足、訓練有素，教練也很出色，他們在進攻端沒有弱點。他們的先發是過去幾年聯盟最強的先發五人組之一。這支球隊擁有能投籃的，有能控球組織的，也有擅長爭搶籃板和傳出助攻的球員。」詹姆斯說。

「金塊肯定是我交手過最強的球隊之一。不過若要排順序，對我來說很困難，因為我曾經和很多偉大的對手交戰過。」

談到下一場主場背水一戰，詹姆斯表示要努力爭取先拿回一勝。「事到如今，輸球就得回家了，所以在心態上我們就是努力拿下一場勝利，將比賽逼到第5戰，然後才會有後續計畫。保持信念拚戰到最後一刻，我的心態一向如此。」

戴維斯也是同樣感受。「無論我們連續輸給金塊多少場，我們關注點還是要贏得一場比賽，努力搶下一場勝利。」