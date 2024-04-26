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NBA／受顏面神經麻痺所擾 安以德仍創季後賽史上首見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(右)頂著顏面神經麻痺問題和惡意犯規麻煩，仍貢獻生涯季後賽新高50分。 法新社
安比德(右)頂著顏面神經麻痺問題和惡意犯規麻煩，仍貢獻生涯季後賽新高50分。 法新社

安比德（Joel Embiid）回到主場狂轟生涯季後賽新高50分，帶領76人扳回一城，系列賽形成1比2落後。在創造紀錄的同時，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更爆料，安比德遭遇到輕度貝爾氏麻痺的問題，依舊帶著病痛上場奮戰。

「貝爾氏麻痺」是常見的顏面神經麻痺，會導致臉部肌肉不受控制，沃納羅斯基指出，安比德的症狀起於附加賽對熱火的期間，過去一周他都在接受相關治療。但因為不希望自己的傷病問題影響到球隊季後賽表現，安比德還要求保密。

不過有醫學專家之前就觀察到，安比德在比賽中出現右臉表情扭曲的特異情況，這就是顏面神經麻痺的症狀，必須盡快治療，以免時間拉長會引發更大問題。

除了「貝爾氏麻痺」和50分之夜，安比德（Joel Embiid）在第3戰出現的惡意犯規也引發外界議論，對此他表示：「今晚比賽我很幸運能投進了一些球。在對上熱火的前一兩天我開始出現偏頭痛的問題，這真的很煩。我沒有想要傷害哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），我只是在試圖保護自己，確保他不會踩在我身上。」

儘管安比德的一些動作遭尼克球員抨擊太髒了，不過總教練諾斯（Nick Nurse）仍是力挺子弟兵。「他今天充滿侵略性，而且打得很果決。他不斷運球突破，不斷衝擊內線，他接球投籃的速度也很快。」

數據顯示，安比德是NBA季後賽史上首位單場砍下至少50分且投進5顆三分球的中鋒大個。

NBA季後賽

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