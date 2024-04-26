NBA／受顏面神經麻痺所擾 安以德仍創季後賽史上首見紀錄
安比德（Joel Embiid）回到主場狂轟生涯季後賽新高50分，帶領76人扳回一城，系列賽形成1比2落後。在創造紀錄的同時，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更爆料，安比德遭遇到輕度貝爾氏麻痺的問題，依舊帶著病痛上場奮戰。
「貝爾氏麻痺」是常見的顏面神經麻痺，會導致臉部肌肉不受控制，沃納羅斯基指出，安比德的症狀起於附加賽對熱火的期間，過去一周他都在接受相關治療。但因為不希望自己的傷病問題影響到球隊季後賽表現，安比德還要求保密。
不過有醫學專家之前就觀察到，安比德在比賽中出現右臉表情扭曲的特異情況，這就是顏面神經麻痺的症狀，必須盡快治療，以免時間拉長會引發更大問題。
除了「貝爾氏麻痺」和50分之夜，安比德（Joel Embiid）在第3戰出現的惡意犯規也引發外界議論，對此他表示：「今晚比賽我很幸運能投進了一些球。在對上熱火的前一兩天我開始出現偏頭痛的問題，這真的很煩。我沒有想要傷害哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），我只是在試圖保護自己，確保他不會踩在我身上。」
儘管安比德的一些動作遭尼克球員抨擊太髒了，不過總教練諾斯（Nick Nurse）仍是力挺子弟兵。「他今天充滿侵略性，而且打得很果決。他不斷運球突破，不斷衝擊內線，他接球投籃的速度也很快。」
數據顯示，安比德是NBA季後賽史上首位單場砍下至少50分且投進5顆三分球的中鋒大個。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言