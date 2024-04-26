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NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋！帝國大廈：安比德禁止進入
76人球星安比德（Joel Embiid）季後賽首輪G3狂砍50分，帶隊以125：114贏球。不過他在場上做出各種骯髒動作，讓尼克球員和球迷們很不滿，許多人認為拉腿動作應判2級惡意犯規，驅逐出場。紐約帝國大廈小編則發文寫道，「禁止安比德進入。」
今天比賽充滿身體接觸，安比德首節比賽倒地時，竟直接抓住尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）的腳，害他跌倒在地，尼克後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）也和安比德發生口角衝突，最終裁判只判安比德1級惡意犯規，不用驅逐出場。
第二節安比德跳投時，腳往前伸出，踹到羅賓森的重要部位，裁判沒有響哨。尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後被問到安比德的惡犯，他開酸，「哪一個？裁判吹的那個？還是沒吹的那個？我要先確認。」
羅賓森賽後穿保護靴離場，迪文森佐受訪時怒噴安比德那球就是骯髒動作，哈特（Josh Hart）則慶幸羅賓森沒大礙。紐約帝國大廈官方社群帳號也參戰，發文寫道：「安比德已被禁止進入帝國大廈。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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