快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋！帝國大廈：安比德禁止進入

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德抱住對手羅賓森的腳。 截圖自X
安比德抱住對手羅賓森的腳。 截圖自X

76人球星安比德（Joel Embiid）季後賽首輪G3狂砍50分，帶隊以125：114贏球。不過他在場上做出各種骯髒動作，讓尼克球員和球迷們很不滿，許多人認為拉腿動作應判2級惡意犯規，驅逐出場。紐約帝國大廈小編則發文寫道，「禁止安比德進入。」

今天比賽充滿身體接觸，安比德首節比賽倒地時，竟直接抓住尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）的腳，害他跌倒在地，尼克後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）也和安比德發生口角衝突，最終裁判只判安比德1級惡意犯規，不用驅逐出場。

第二節安比德跳投時，腳往前伸出，踹到羅賓森的重要部位，裁判沒有響哨。尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後被問到安比德的惡犯，他開酸，「哪一個？裁判吹的那個？還是沒吹的那個？我要先確認。」

羅賓森賽後穿保護靴離場，迪文森佐受訪時怒噴安比德那球就是骯髒動作，哈特（Josh Hart）則慶幸羅賓森沒大礙。紐約帝國大廈官方社群帳號也參戰，發文寫道：「安比德已被禁止進入帝國大廈。」

76人 Joel Embiid NBA季後賽 尼克

相關新聞

NBA／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

如果說上一戰贏20分都會被絕殺，湖人回到主場後上半場雖然一路領先最多達12分，還是逃不過金塊的逆襲惡夢！ 前兩節打完落後4分的金塊，劇本彷彿回到第一場比賽，又在第三節展開強力反擊。葛登（Aaro

NBA／面對金塊五虎一籌莫展 詹姆斯恐迎生涯第4次被橫掃

前3場都是從落後兩位數分差追回來的金塊，完全展現出衛冕冠軍的游刃有餘和無比自信。 今天來到洛城的比賽猶如首戰的翻版，金塊第三節超前之後，先發五虎的完美連結帶動一波又一波如海嘯般的攻勢，打得湖人完

NBA／安比德狂砍季後賽新高50分 76人力壓尼克搶回一勝

前一戰在紐約慘遭逆轉苦吞2連敗的76人，雖然出現總教練諾斯（Nick Nurse）關鍵時刻喊暫停被無視的情況，但回到費城主場後，全隊仍重新調整心情，在安比德（Joel Embiid）狂砍生涯季後賽新高

NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋！帝國大廈：安比德禁止進入

76人球星安比德（Joel Embiid）季後賽首輪G3狂砍50分，帶隊以125：114贏球。不過他在場上做出各種骯髒動作，讓尼克球員和球迷們很不滿，許多人認為拉腿動作應判2級惡意犯規，驅逐出場。紐約

NBA／季後賽首度得分破百！魔術痛宰騎士38分扳回一城

魔術季後賽首輪前兩戰都不敵騎士，今天回到主場竟上演大屠殺，一度領先多達43分，終場以121：83贏球，系列賽扳成1：2。 前兩戰雙方得分都沒破百，魔術在首節後段打出13：0攻勢，第二節魔術持續將

NBA／因夢幻隊立下目標 帕克：夢想沒被嘲笑代表不夠大

手握4座NBA冠軍戒指的馬刺名人堂球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker），昨天與「人類精華影片」威金斯（Dom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。