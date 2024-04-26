NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋！帝國大廈：安比德禁止進入

76人球星安比德（Joel Embiid）季後賽首輪G3狂砍50分，帶隊以125：114贏球。不過他在場上做出各種骯髒動作，讓尼克球員和球迷們很不滿，許多人認為拉腿動作應判2級惡意犯規，驅逐出場。紐約帝國大廈小編則發文寫道，「禁止安比德進入。」

今天比賽充滿身體接觸，安比德首節比賽倒地時，竟直接抓住尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）的腳，害他跌倒在地，尼克後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）也和安比德發生口角衝突，最終裁判只判安比德1級惡意犯規，不用驅逐出場。

Joel Embiid received a Flagrant 1 after this foul on Mitchell Robinson 😳 pic.twitter.com/2ygeQh8gMG — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年4月26日

第二節安比德跳投時，腳往前伸出，踹到羅賓森的重要部位，裁判沒有響哨。尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後被問到安比德的惡犯，他開酸，「哪一個？裁判吹的那個？還是沒吹的那個？我要先確認。」

Joel Embiid intentionally kicks Mitchell Robinson in the nuts. He’s not playing fair. pic.twitter.com/fPiwdSfr3B — HoopCentel (@TheHoopCentel) 2024年4月26日

羅賓森賽後穿保護靴離場，迪文森佐受訪時怒噴安比德那球就是骯髒動作，哈特（Josh Hart）則慶幸羅賓森沒大礙。紐約帝國大廈官方社群帳號也參戰，發文寫道：「安比德已被禁止進入帝國大廈。」