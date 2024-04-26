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NBA／76人烏布瑞又發生車禍！開藍寶堅尼闖紅燈撞現代汽車

聯合新聞網／ 綜合報導
76人帥哥前鋒烏布瑞。 美聯社
76人帥哥前鋒烏布瑞。 美聯社

76人帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）本季曾遭遇車禍，進傷兵名單。沒想到他在季後賽首輪G2結束後，又發生車禍，他開著2021年版紫色藍寶堅尼闖紅燈，撞到對方的現代汽車，兩台車都因毀損被拖走，但沒有人受傷，烏布瑞也出戰季後賽首輪G3。

據美國八卦媒體《TMZ》報導，車禍發生在當地時間凌晨1點45分，警方指出，烏布瑞開著藍寶堅尼闖紅燈，撞上對方一輛2023年現代汽車Elantra，兩輛車都必須被拖走，沒有任何人受傷。

烏布瑞去年11月也出過車禍，他出門散步被車輛撞傷，導致他肋骨、腿部和臀部等多處受傷，結果只休3周就復出。

76人今天靠著安比德（Joel Embiid）狂砍50分，以125：114擊敗尼克，系列賽扳成1：2。烏布瑞出戰38分鐘，拿到15分7籃板，他賽後受訪時說，「我沒事，參與其中的人也沒事，但我可能需要找司機，遠離方向盤。」

76人 Kelly Oubre Jr. NBA季後賽

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